23 martie: Ziua Cațelușului. Iubitorii de caini din intreaga lume sarbatoresc prima zi de prietenie cu animalele lor Sunt pufoși și jucauși, țașnesc și latra și sunt pur și simplu adorabili și tot ce iși doresc este sa fie iubiți. Ziua Cațelușului (World Puppy Day) se sarbatorește in data de 23 martie. Cu zeci de mii de ani in urma, inainte de internet, inainte de Revoluția Industriala, inainte de literatura și matematica, bronz […] Citește 23 martie: Ziua Cațelușului. Iubitorii de caini din intreaga lume sarbatoresc prima zi de prietenie cu animalele lor in Alba24 .