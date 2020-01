Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in ultimele 24 de ore in cursul a trei atacuri distincte ale talibanilor in provincii din nordul Afganistanului, informeaza France Presse, citand surse din domeniul securitatii de la Kabul.

- Cinci afgani au fost ucisi miercuri in atacul asupra vehiculului unui medic japonez, responsabilul unui ONG in estul Afganistanului, care la randul sau a fost ucis, potrivit oficialilor la fata locului, informeaza France Presse, citat de agerpres.ro.

- Cinci afgani au fost ucisi miercuri in atacul asupra vehiculului unui medic japonez, responsabilul unui ONG in estul Afganistanului, care la randul sau a fost ranit, potrivit oficialilor la fata locului, informeaza France Presse, potrivit Agerpres.Atacul ce a avut loc "in aceasta dimineata…

- Cel putin cinci civili au fost ucisi in raiduri aeriene in noaptea de duminica spre luni impotriva unui cartier rezidential de la periferia capitalei libiene Tripoli, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, citat de France Presse. "Raidurile aeriene violente impotriva…

- Cel putin sapte membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in provincia Takhar, din nordul Afganistanului, au anuntat joi oficialitatile de la Kabul, potrivit dpa.Alti cel putin zece militari afgani au fost raniti in atacul asupra a doua baze militare situate in districtul Darqad,…

- Judecatorii se indreptau din Kabul spre provincia Paktiya din sudul tarii, atunci cand masina lor a fost tinta unor focuri de arma in districtul Mohammad Agha, au precizat Nasibullah Stanekzai si Mohammad Qasim Sediqi, membrii consiliului din provincia Logar. Nu este clar daca judecatorii…

- Patru judecatori au fost ucisi intr-un presupus atac al talibanilor in provincia Logar din centrul Afganistanului, au anuntat oficiali afgani joi, informeaza dpa. Judecatorii se indreptau din Kabul spre...

- Trei judecatori și un alt angajat al unui tribunal au fost uciși joi in Afganistan dupa ce mașina in care se aflau a fost atacata de catre militanți talibani, au anunțat autoritațile de la Kabul, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ludovic Orban anunța SCHIMBAREA radicala: Cine primește…