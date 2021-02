22 de elevi și 7 profesori confirmați cu coronavirus în Giurgiu de la redeschiderea școlilor Un numar de 22 de elevi, de la cei cu varsta prescolara la liceu, si sapte cadre didactice au fost confirmati cu noul coronavirus in judetul Giurgiu de la redeschiderea scolilor la data de 8 februarie. „Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Giurgiu, la ora actuala sunt 22 de elevi confirmati cu noul coronavirus, dintre care 21 din municipiu si unul din judet. Cel mai tanar elev confirmat este prescolar, iar cel mai mare este clasa a XI-a. Cei mai multi dintre acestia au fost testati la domiciliu, in urma apelurilor la 112, existand, totodata, si cazuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

