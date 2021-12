2021 în fotografii. Cele mai importante momente ale anului, pe glob Cele mai importante evenimente și momente ale anului 2021 au fost surprinse in fotografii emblematice ale Getty. Una dintre cele mai viralizate imagini ale anului 2021 a fost cea in care ministrul de Externe din Tuvalu, Simon Kofe, și-a ținut discursul din cadrul summit-ului COP26 pentru clima chiar din mare. Fotografiile cu susținatorii lui Donald […] The post 2021 in fotografii. Cele mai importante momente ale anului, pe glob appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Nicolae Ciuca se intruneste marti, in sedinta, in ultima ședința a Executivului din acest an. Pe ordinea de zi figureaza, printre alte proiecte, actul normativ care prevede compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari. Proiectul de hotarare ce va fi adoptat…

- German lawmakers elected Social Democrat Olaf Scholz as Germany‘s new chancellor on Wednesday, ending 16 years of conservative rule under Angela Merkel and paving the way for a pro-European government that has promised to boost green investment, according to Reuters. “Scholz, 63, who over the past…

- Inainte de a-și lua propria viața, un barbat din Germania și-a omorat soția și cei trei copii, din cauza ca se temea ca autoritațile ii vor lua copiii atunci cand urmau sa descopere ca a falsificat certificatul verde al soției, a spus, marți, un procuror german, conform Reuters. Sambata, poliția a gasit…

- De la 1 ianuarie 2022 se anunța noi modificari in ceea ce privește inscrierea la școala de șoferi; astfel, acest lucru va fi posibil de la inceputul anului, doar cu dovada ca persoana respectiva a absolvit 10 clase. Din 100 de persoane care au dat examenul teoretic pentru permisul auto anul trecut,…

- Marcel Ciolacu, Florin Cițu, Kelemen Hunor dar și Klaus Iohannis au primit, simbolic, “nuielușe” in cizmulițe, la Parlament, de la reprezentanții partidului AUR. Legenda spune ca doar copiii cuminți primesc cadouri și dulciuri de Moș Nicolae, ceilalți primesc nuielușe in cizme. Reprezentanții AUR au…

- Un elicopter IAR 330 SOCAT al Fortelor Aeriene Romane a pierdut unul dintre motoare la exercitiul international Junction Strike. Pilotii au aterizat imediat, fara ca cineva sa fie ranit. Elicopterul IAR 330 SOCAT al Fortelor Aeriene Romane a pierdut unul dintre motoare in timpul unui exercitiu international…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a pus, vineri, in dezbatere publica OUG pentru stabilirea cadrului de implementare a PNRR, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a cerut ca documentul sa fie gata cat mai repede. MIPE anunta, vineri, ca a fost pus in dezbatere publica Proiectul de Ordonanta…

- Temperaturile vor avea valori mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele doua saptamani, urmand ca de la jumatatea lunii sa revina la normal. Saptamana 6 – 13.12 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval, in cea mai mare parte a țarii,…