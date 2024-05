Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu al femeilor din Romania este mai mare cu 200 de lei fața de cel al barbaților, conform unor date analizate de Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Romane a Bancilor. Cu toate ca stam mult mai bine decat alte țari la acest...

- Ion Iliescu a catalogat ca fiind ridicola incapațanarea politicienilor de a ramane in funcție deși nu mai sunt doriți. Afirmațiile le-a facut in podcastul fostului consilier Ionuț Vulpescu, interviu dat cu ocazia aniversarii a 94 de ani. „Politica inseamna arta de a convinge majoritați, punand interesul…

- Comunicat Mircea Hava: Publicitatea politica va trebui sa fie clar etichetata. Noi reguli europene in campania electorala (P) Nu poți decat sa apreciezi masurile care vin sa faca puțina “curațenie” intr-un domeniu care are atatea implicații pentru fiecare țara din UE. Politica, iar campaniile electorale…

- Video | Codrin Ștefanescu, primele declarații dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Cum arata acum fostul parlamentar, disparut din viața politica 2023 a fost un an extrem de greu pentru Codrin Ștefanescu. La inceputul anului trecut, fostul președinte al partidului Alianța pentru Patrie a anunțat…

- La finalul saptamanii trecute, europarlamentarul Dragoș Benea a participat alaturi de alți colegi la dezbaterea “Alegeri cruciale pentru UE”. In cadrul evenimentului, Benea a subliniat ca alegerile europarlamentare din acest an vor marca un punct de cotitura in viața Uniunii Europene, deoarece partidele…

- Astazi și maine președintele Senatului, Nicolae Ciuca va efectua o vizita oficiala in Spania, ca raspuns la invitația omologului sau, Pedro Rollan Ojeda. Programul este deosebit de dens și cuprinde intalniri cu oficiali ai țarii gazda, dar și cu reprezentanți ai comunitații romanești. Pentru astazi…

- Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbției de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020, anunța vineri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu. „La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro…