2020, anul in care oamenii vor acorda o noua importanta designului interior al caselor in care locuiesc #Interviu Intr-o perioada in care o lume intreaga lucreaza de acasa, cu totii am inceput sa descoperim beneficiile unui design interior de calitate si, daca pana acum nu i-am dat prea mare importanta, lucrurile se vor schimba cu siguranta, de acum incolo.



Oamenii vor cauta cu precadere case mari, verdeata, poate chiar vor investi si in cate o mica sala de sport pentru ca, "odata cu distantarea sociala, acestia au devenit tot mai constienti de faptul ca spatiul in care locuiesc, lucreaza sau isi petrec timpul liber are o putere incredibila de a le influenta starea de spirit, productivitatea, relatiile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

