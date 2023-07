20.000 de euro, cadou de la stat la împlinirea majoratului Spaniolii ar putea primi suma de 20.000 de euro, cadou de la stat la implinirea majoratului. Este vorba despre o propunere a ministrului muncii spaniol, Yolanda Diaz. Totul cu intentia de a mai atenua inegalitatea sociala. Banii ar putea fi folositi doar pentru plata studiilor, a programelor de dezvoltare personala sau deschiderea unor afaceri si […] The post 20.000 de euro, cadou de la stat la implinirea majoratului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

