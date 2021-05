200 de candele pentru cei 200 de ani de la Revoluția din 1821 condusa de Tudor Vladimirescu, vor fi aprinse pe 26 mai, in curtea Bisericii Sf. Nicolae Geartoglu din Targoviște The post 200 de candele pentru cei 200 de ani de la Revoluția din 1821 condusa de Tudor Vladimirescu first appeared on Partener TV .