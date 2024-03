Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea comunei Razvad este in plina ascensiune. Cu investiții deja implementate, cu altele in proces de implementare dar și cu obținerea fiecarei surse de finanțare pentru noi obiective de investiții, comuna Razvad se dezvolta vizibil, de aceea prioritatea edilului Emanuel Spataru și a echipei…

- Administrația publica locala din Dambovița este partener in sprijinirea obiectivului de țara privind apartenența Romaniei la OCDE. Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia alaturi de șefii de instituții din subordine și reprezentanți ai Guvernului, a primit delegația OCDE intr-o vizita de lucru…

- Administrația locala de la Voinești anunța ca un investitor a inceput construcția a trei magazine și a unei noi spalatorii auto, intregul proiect investițional se intinde pe 10 000 metri patrați cu parcare, spalatorie auto și magazine . Esențial pentru dezvoltarea durabila a unei localitați sunt investițiile…

- Ca de fiecare data, administrația locala de la Racari și Liceul Teoretic „Ion Ghica” din Racari au creat momente inedite, dedicate Zilei Culturii Naționale, ce au avut loc in sala de festivitați a Liceului.Elevii, sub indrumarea profesorilor lor, au adus un omagiu poetului național și culturii romane…

- IORDANUL LA GURA ȘUȚII, pe 6 ianuarie, de Boboteaza , toți locuitorii din Gura-Șuții sunt așteptați la TRADIȚIA IORDANULUI, petrecere ce se va desfașura in incinta CAMINULUI CULTURAL. Grupuri de iordanitori vor petrece uniți, urmand spre dimineața sa mearga in sectorul fiecaruia cu iordanitul. Se pare…

- Targ de Craciun cu scop caritabil, administrația locala de la Gaești a susținut evenimentul organizat de elevii gaseșteni , astfel s-a demonstrat inca odata, ca orașul Gaești este o mare familie. Intr-o organizare exemplara a Școlii „Șerban Cioculescu” și Casei de Cultura Dumitru Stanciu, in cadrul…

- Noua Școala Gimnaziala Malu cu Flori a fost finalizata, administrația locala parcurge procedura de obținere autorizațiilor de funcționare, edilul comunei, Ion Constantin da asigurari ca in cel mai scurt timp, elevii se vor muta in noua unitatea școlara. Este vorba despre un proiect de 5,45 milioane…

- Primarul Eduard Barcau vine pe final de an cu vești bune pentru locuitorii comunei Ocnița, a fost aprobat proiectul pentru extindere rețea gaze naturale in comuna Ocnița, județul Dambovița, in valoare de 2.974.699, 64 prin Programul “Anghel Saligny”. Tot astazi, Consiliul Local Ocnița a fost convocat, …