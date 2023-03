Stiri pe aceeasi tema

- O discuție telefonica interceptata și publicata in mediul online intre doi oligarhi ruși, in care aceștia il critica deschis pe dictatorul rus, Vladimir Putin, a provocat un scandal de proporții la Moscova.

- Evgheni Prigojin, conducatorul companiei de mercenari Wagner și-a stabilit obiectivele politice. Cunoscut drept Bucatarul lui Vladimir Putin, fost pușcariaș de drept comun, el viseaza sa aiba propria țara pe care sa o conduca. Și chiar a anunțat acest lucru, intr-o postare video pe rețelele de socializare.…

- Gleb Pavlovski, consilierul care l-a ajutat pe Vladimir Putin sa caștige primele alegeri prezidențiale in anul 2000, a murit, luni, la varsta de 71 de ani, din cauza „unei boli grave”, a anunțat presa de la Moscova. Gleb Pavlovski a fost consilierul și strategul lui Vladimir Putin, „specialistul in…

- Marcarea unui an de la inceperea ofensivei in Ucraina a fost realizata in Rusia doar prin discursul lui Vladimir Putin. Autoritatile ruse nu au sarbatorit in niciun fel un an de la lansarea a ceea ce Kremlinul numeste „operatiunea militara speciala” din Ucraina, in timp ce la Kiev a avut loc o ceremonie…

- Ioana Theodoru Tiberiu Szabo Bratislav Zivkovic, prezentat drept cel mai mare succes al SRI din ultimii ani in domeniul contraspionajului, s-a aflat in audiența lui Vladimir Putin, in discursul pe care liderul Federației Ruse l-a ținut marți, la Moscova. In noiembrie 2017, Serviciul Roman de Informații…

- Razboiul declanșat impotriva Ucrainei slabește regimul lui Vladimir Putin. Eșecurile de pe front, numarul mare de morți și raniți, la care se adauga dificultațile economice cauzate de mobilizare și de sancțiunile economice, pun in pericol puterea de la Moscova. Sursa Zilei incearca sa evalueze cat de…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider. Generalul…