- Teatrul național timișorean aduce in fața publicului duminica, 26 noiembrie, o noua premiera, care va avea loc la Sala 2, incepand cu ora 19:00. „Adevarul”, de dramaturgul francez Florian Zeller, este o poveste despre minciuna, imaginata intr-un registru comic, despre aventurile unui mincinos obsedat…

- „Tehnici și politehnici literare, cu scriitorul Robert Șerban”, este evenimentul gazduit de UPT Campus Creativ și MV, in 24 noiembrie, ora 17:00, in holul Facultații de Mecanica din bulevardul Mihai Viteazu nr. 1. Proiectul face parte din programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, respectiv…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara propune o noua explorare teatrala, geografica și emoționala a orașului. Astfel, spectacolul „1978” in regia lui Tomi Janezic va avea loc in premiera joi, 7 decembrie, la fosta Facultate de Hidrotehnica a Universitații Politehnica din zona Ghiroda…

Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara pune in scena spectacolul „1978" in regia lui Tomi Janezic, ce va avea loc in premiera joi, 7 decembrie, la fosta Facultate de Hidrotehnica a Universitații Politehnica. A doua reprezentație va avea loc

- ​Intre 16 și 21 octombrie, Timișoara a fost, cu adevarat, o scena pentru poveștile care au facut spectacol. Proiectul „LittleLIT pe scena – Poveștile se dau in spectacol”, inițiat de Asociația De Basm și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, a ajuns in premiera in capitala Banatului,…

- Opereta in trei acte „Grust Mein Banat” a compozitorului german Emmerich Bartzer, nascut la Lovrin, va avea premiera absoluta in 28 octombrie, de la ora 19,00, pe scena operei timișorene, in aranjamentul orchestral al dirijorului timișorean Andreas Schein, cu Filip Sebeșan maestru de cor. Regia și adaptarea…

- Nu mai puțin de șapte actori-vedeta vor putea fi vazuți la Timișoara intr-un spectacol care ajunge in premiera in oraș: „Da-i bataie”, cu Mirela Oprișor, Vlad Zamfirescu, Marius Manole, Diana Roman, Medeea Marinescu, Șerban Pavlu și Andi Vasluianu.