Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu judetul Arad au depistat optsprezece cetateni din Siria, Iran si Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei.In data de 19.02.2020, in jurul orei 22.00, politistii din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu au depistat optsprezece cetateni din Siria, Iran și Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei. In data de 19.02.2020, in jurul orei 22.00, politistii din cadrul Sectorului…

- Sapte cetateni din Egipt, Siria si Maroc au fost depistati de politistii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei, informeaza un comunicat transmis luni de catre reprezentantii ITPF Oradea."In data de 16 februarie, in jurul orei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu, impreuna cu politistii din cadrul postului de politie comunala Iratosu au depistat doi cetateni straini, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Ieri, in jurul orei 18.30, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand au depistat trei cetateni tunisieni care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 15.01.2020, in jurul orei 21.00, politistii de frontiera din cadrul…

- Un numar de 19 persoane, intre care trei copii, din Irak, Maroc si Algeria, au fost prinși de politistii de frontiera din Borș, județul Bihor, și de cei din Curtici, județul Arad, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera, pe jos, in Ungaria, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- Un numar de 22 de migranti din mai multe tari si calauza lor, un cetatean roman, au fost prinsi incercand sa treaca frontiera spre Ungaria pe jos, prin camp, ei fiind retinuti de politistii de frontiera aradeni in zona localitatii Pilu. Potrivit unui comunicat de presa remis, luni, de Politia de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand judetul Arad au depistat in zona de competenta 22 de persoane, cetateni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, calauziti de un cetatean roman.In data de 01.12.2019,…