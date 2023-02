Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Monson, 51 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți luptatori de arte marțiale mixte, campion mondial de jiu-jitsu brazilian, cetațean rus din 2018 și membru al Dumei, susține invazia și declara, intr-un interviu pentru Match TV , ca „mulți dintre foștii mei compatrioți ca nu știu nimic despre istoria…

- In ziua de 15 Februarie 1840 s-a nascut Titu Maiorescu, intemeietor al criticii romanesti moderne, fondatorul Junimii, membru fondator al Societatii Academice Romane, fost presedinte al Consiliului de Ministri al Romaniei. A fost prim-ministru al Romaniei intre 1912 si 1914, ministru de Interne, membru…

- 1 februarie: Pictorul Stefan Luchian, supranumit „poetul plastic al florilor”, a pictat cu pensula legata de mana paralizata Pictorul Stefan Luchian, supranumit “poetul plastic al florilor”, a creat o arta ale carei principale trasaturi sunt simplitatea si rafinamentul. Nascut la Stefanesti, judetul…

- In ziua de 10 Ianuarie 1906 s-a nascut, la Tulcea, marele matematician roman Grigore Moisil, profesor universitar și unul dintre promotorii introducerii tehnicii de calcul in țara noastra, membru al Academiei Romane. Parintele informaticii in Romania s-a nascut intr-o familie de intelectuali. Bunicul…

- In anul 1923 devenea student al Facultatii de Matematica din cadrul Universitatii din Bucuresti La Universitatea din Iasi a tinut primul curs de algebra moderna din Romania Matematicianul a fost laureat al Premiului de Stat al Republicii Populare Romane, decernat in anul 1964 Matematicianul Grigore…

- Tot pe 14 decembrie s-a nascut actorul Radu Beligan, societar de onoare al Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, iar Romania a primit confirmarea intrarii in Uniunea Europeana.

- In ziua de 26 Noiembrie 1949 s-a nascut, la Mila 23, jud.Tulcea, Ivan Patzaichin, sportiv canoist roman lipovean, supranumit “amiralul flotilei romanești”. A fost cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vara din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint și a obținut 30 de medalii…

- Astazi vom afla povestea comisarului șef Mihail Gabriel Moldovan, șeful Serviciului de Comunicații și Informatica al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea. Nascut și crescut in Focșani, vranceanul spune ca inca din clasa a V-a a descoperit pasiunea pentru științele exacte, in special pentru…