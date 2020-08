Stiri pe aceeasi tema

- Un beach-bar din Vama Veche a fost amendat de politisti cu suma de 10.000 de lei pentru ca in zona respectiva era aglomeratie si nu era respectata distantarea fizica, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, sub autoritatea Prefecturii, politisti, jandarmi,…

- In ultimele 24 h, au continuat, in sistem integrat, noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, pentru prevenirea și combaterea raspandirii virusului SARS-COV-2. Echipe mixte formate din aproximativ 240 de polițiști, jandarmi, polițiști locali precum și reprezentanți ai…

- Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi, politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei Sanitar Veterinare, Directiei de Sanatate Publica si cei de la Protectia Consumatorului…

- In ultimele 24 de ore, 125 de polițiști din cadrul I.P.J. Mureș, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sanatate Publica și cei de la Protecția Consumatorului au…

- In ultimele 24 de ore, 115 polițiști din cadrul I.P.J. Mureș, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sanatate Publica și cei de la Protecția Consumatorului au participat…

- Un numar de 20 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost amendate de forțele de ordine in ultimele 24 de ore, dupa ce au fost surprinse in timp ce incalcau masurile de protecție sanitara și nu purtau masca in spații publice. Sancțiuni au fost aplicate și pentru nerespectarea altor masuri impuse in contextul…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Dolj, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii…

- Polițiști din cadrul I.P.J Timiș, polițiști de frontiera, jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgența, ai Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sanatate Publica si cei de la Protectia Consumatorului au…