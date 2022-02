Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta primavara, alpiniștii Horia Colibașanu și Marius Gane vor face din nou echipa pentru un obiectiv important in Nepal: prima ascensiune romaneasca pe Kangchenjunga (8586 m), al treilea varf ca inalțime de pe planeta.

- In perioada 7-12 februarie, naționala de futsal juniori U19 a Romaniei va participa la turneul internațional amical „FUTSAL LOVE” din Serbia. Tricolorii vor disputa trei partide in compania selecționatelor similare din Bosnia-Herțegovina, Belarus și Serbia. Toate meciurile se vor desfașura in Sala „Vlade…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat marți dupa-amiaza numirea ca selecționer a antrenorului Edward Iordanescu, cu misiunea de a conduce echipa naționala de seniori la urmatoarele doua campanii de calificare in Liga Națiunilor și la Campionatul European d

- Echipa naționala de fotbal sub 20 de ani a Romaniei va disputa in luna martie primele meciuri amicale din noul an. Selecționata condusa de Bogdan Lobonț va intalni Norvegia și Elveția, anunța Federația Romana de Fotbal.

- Nordis Group, companie romaneasca specializata in dezvoltarea de ansambluri hoteliere și rezidențiale premium, semneaza continuarea parteneriatului cu Federația Romana de Fotbal, sprijinind Comisia Centrala a Arbitrilor și in urmatorii 4 ani. Parteneriatul intre Nordis Group și Federația Romana de Fotbal…

- Federația Romana de Fotbal a publicat lista adversarelor pe care Romania le-ar putea intalni in ediția urmatoare de Nations League. Tragerea la sorți a grupelor din Liga Națiunilor este programata pe 16 decembrie, la Montreux. Romania a ratat o noua campanie, cea de calificare la Campionatul Mondial…