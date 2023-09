Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc sambata dimineața, in comuna Marunței, județul Olt. O femeie de 45 de ani a murit in mașina condusa chiar de fiul ei de 19 ani, care era drogat la volan. Impactul fatal a avut loc pe DJ 546, in comuna Marunței. Tanarul de 19 ani, din Balș, […] The post S-a urcat…

- „Avand in vedere consecințele exploziilor care au avut loc, in seara zilei de 26.08.2023 la o statie GPL aflata pe DN 1A, in comuna Crevedia, judetul Dambovita, reprezentați ai Filialei de Cruce Roșie Dambovița au participat la o intalnire de urgența cu prefectul județului Dambovița in dimineața zilei…

- In ciuda provocarilor și a indoielilor, grupul de motocicliști intitulat “Motoriștii” a reușit sa aduca bucurie și ajutor in viața a doua familii nevoiașe. Cu o dorința puternica de a face o schimbare pozitiva in comunitate, acești pasionați de motoare au organizat o campanie de strangere de fonduri…

- Doua familii iși plang copiii, dupa ce un tanar inconștient s-a urcat la volan fara permis, impreuna cu fratele mai mic si un prieten de 16 ani, si a intrat cu mașina intr-un stalp, care s-a rupt in urma impactului violent. Potrivit IPJ Galați, duminica dupa-amiaza, un barbat de 27 de ani, din Pechea,…

- In comuna Vacarești se lucreaza la modernizarea DJ 722, de la ieșirea din satul Vacarești pana la intrarea in satul Brateștii de Jos, o noua investiție ce vizeaza modernizarea infrastructurii rutiere. Se toarna covor asfaltic nou, pe lungimea a 1,5 km pe DJ 722, de la ieșirea din satul Vacarești pana…

- Comunicat de presa Fa bine ca sa fim bine! Ajungem MARI cauta 30 de voluntari care sa le fie alaturi copiilor abandonați. Termenul limita pentru inscrieri este 1 octombrie Dambovița, 7 august 2023. Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe…

- Investitia are o valoare totala de 10.737.861,08 lei cu TVA Primaria comunei Cumpana anunta faptul ca se continua lucrarile in ceea ce priveste proiectul de constructie a unui "Centru Civic in comuna Cumpana, judetul Constanta". Primaria a anuntat ca la data de 6 iulie 2023, stadiul de executia a lucrarilor…

- FOTO| Primul bebeluș cu parinți din Sri Lanka, nascut in Alba: Cateva sute de muncitori straini lucreaza in județ FOTO| Primul bebeluș cu parinți din Sri Lanka, nascut in Alba: Cateva sute de muncitori straini lucreaza in județ Familii intregi de muncitori asiatici s-au stabilit in Romania și s-au nascut…