Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au petrecut 40 de zile ''in afara timpului'', sapte femei si opt barbati cu varste cuprinse intre 27 si 50 de ani, au iesit sambata la lumina dintr-o pestera din Pirinei, in sud-vestul Frantei, unde s-au izolat in cadrul unui experiment, informeaza AFP.

- Mai mulți voluntari francezi au parasit peștera in care au stat 40 de zile, intr-un studiu care a explorat limitele adaptabilitații umane la izolare. Cei 15 participanți au locuit in peștera Lombrives din sud-vestul Franței, fara telefoane, ceasuri sau lumina soarelui. Au dormit in corturi, au produs…

- Membrii expeditiei au iesit din pestera in jurul orei locale 10:30 (08:30 GMT), cu chipurile putin mai palide, dar intr-o forma fizica buna. Fara ceas, telefon sau lumina naturala, cei 14 voluntari, condusi de exploratorul franco-elvetian Christian Clot , au fost nevoiti sa se obisnuiasca cu conditiile…

- Dupa ce au petrecut 40 de zile ''in afara timpului'', sapte femei si opt barbati cu varste cuprinse intre 27 si 50 de ani, au iesit sambata la lumina dintr-o pestera din Pirinei, in sud-vestul Frantei, unde s-au izolat in cadrul unui experiment, informeaza AFP. Membrii expeditiei au…

- Oamenii de știința de la Pentagon au dezvoltat un microcip care detecteaza Covid-19, chiar și in cazul celor asimptomatici. Cipul este introdus sub piele, iar senzorul se declanșeaza in cazul in care coronavirusul a infectat corpul. Oamenii de știința de la Pentagon au creat un microcip care, odata…

- Comisia agricultura și industrie alimentara a aprobat proiectul de modificare a legii viei și vinului.Proiectul prevede eliminarea neclaritaților legate de formarea și gestionarea bugetului Oficiului Național al Viei și Vinului și a Fondului Viei și Vinului.

- Momentul ce a marcat disparitia omului de Neanderthal reprezinta o chestiune care ii intereseaza de multa vreme pe oamenii de stiinta. Ramasite umane descoperite intr-o pestera din Belgia, analizate cu ajutorul unei tehnici noi, contribuie la aceasta dezbatere stiintifica, intrucat s-au dovedit a…

- Un studiu recent a aratat cat de riscant este in realitate sa luam coronavirus de pe suprafețele pe care le atingem. Se pare ca riscul de infectare cu Covid-19 prin atingerea suprafetelor contaminate este redus, dar nu trebuie insa sa fie neglijat. Conform unor studii, mai puțin de 5 din 10.000 de pacienți…