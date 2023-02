Stiri pe aceeasi tema

- Drama teribila continua in zonele afectate de cutremurele care au devastat Turcia si Siria. Un tata disperat incearca sa sparga zidurile prabusite in speranta ca isi va mai gasi in viata familia disparuta sub daramaturi. A Father Trying Hard To Find His Loved Ones.He Says Say Something Girls,Make Some…

- Imaginile cu Aya, salvata de sub daramaturile de la Jindires , provincia siriana Alep, au emoționaț o intreaga planeta. Bebelușul a ramas fara mama, care a protejat-o cu propriul corp dupa ce blocul de patu etaje s-a prabușit, tata, cei patru frațiori, o matușa, in total 20 de rude, relateaza Bild .…

- Siria poarta cicatricile a 12 ani de razboi brutal, ale carui efecte sunt de natura sa ingreuneze eforturile de ajutorare in zonele cele mai afectate de cutremur. Afectata de conflicte, penurie de alimente, colaps economic și o recenta epidemie de holera, infrastructura naționala a țarii se afla in…

- Siria a activat mecanismul de protecție civila al UE la doua zile dupa cutremur, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, potrivit The Guardian, citat de TVR. „In aceasta dimineața am primit o cerere de asistența din partea guvernului Siriei prin mecanismul…

- O fetița nou-nascuta a fost scoasa in viața dintre daramaturile unei case din nordul Siriei, dupa ce rudele au gasit-o inca legata cu cordonul ombilical de mama ei, care a murit in cutremurul masiv de luni, relateaza The Guardian, potrivit stiri.tvr.ro. Bebelușul este singurul supraviețuitor din familia…

- O femeie siriana a nascut sub daramaturile unei cladiri prabușite din regiunea Alep, in urma cutremurului devastator de luni, 6 fabruarie. Din pacate, femeia nu a reușit sa supraviețuiasca, dar momentul in care nou-nascutul a fost salvat a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, scrie portalul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca tara sa preconizeaza un ajutor militar pentru Ucraina, propunand totodata sa medieze in conflictul dintre Kiev si Moscova, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Ei bine, sunt in mod cert pe cale sa analizez problema”, a declarat Netanyahu…

- Comandantul coaliției kurde-arabe a Forțelor Democratice Siriene, care controleaza nord-vestul Siriei, Mazloum Abdi, și-a anunțat disponibilitatea pentru negocierile de pace cu Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…