Netanyahu vrea sa dea lovitura finala! A aprobat planurile de atac asupra Rafah, locul in care s-au refugiat un milion de oameni

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat planurile pentru un atac asupra Rafah, cel mai sudic oras din Gaza, unde au ajuns peste un milion de persoane stramutate, au declarat oficiali israelieni, potrivit The Guardian, anunța news.ro.

Decizia a fost luata in contextul in care o nava care tracta o barja incarcata cu alimente a sosit vineri in largul Fasiei Gaza. Acesta a fost un test pentru o noua ruta maritima de ajutor din Cipru catre teritoriul palestinian…