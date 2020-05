Stiri pe aceeasi tema

- Gaz-System, compania care administreaza reteaua de gazoducte din Polonia, a semnat un acord in valoare de 280 de milioane de dolari cu grupul italian Saipem pentru constructia unui gazoduct care sa faca legatura intre Polonia si Danemarca via Marea Baltica, a anuntat luni presedintele Poloniei, Andrzej…

- Doua bombardiere strategice Tu-160, care pot transporta pana la 12 rachete nucleare cu raza scurta de actiune, apartinand Fortelor Aerospatiale ale Rusiei, au efectuat un zbor programat deasupra apelor internationale ale Marii Baltice, a comunicat miercuri Ministerul Apararii rus, citat de Xinhua…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) informeaza ca norul de fum din zona Cernobîl nu va ajunge si în România, potrivit simularilor modelelor numerice rulate de institutie privind deplasarea acestuia în perioada 14-16 aprilie. Specialistii…

- Monopolul energetic al Rusiei este folosit impotriva unor state europene, iar Comisia Europeana a reușit sa obțina o redresare a situației dupa șapte ani. De abia in martie 2020, gazele rusești vandute Bulgariei s-au ieftinit cu 40%, in condițiile in care vecinii de peste Dunare importau cel mai scump…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut bancilor sa le permita clientilor sa intarzie cateva luni plata ratelor la credite, pentru a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters potrivit Agerpres. "Sper ca pana luni se va adopta o astfel de masura", a declarat…

- Departamentul de Stat al SUA a autorizat miercuri vanzarea catre Polonia a 79 de lansatoare de rachete antitanc Javelin și 180 rachete, contra sumei de 100 milioane de dolari, a anunțat Pentagonul intr-un comunicat. O cerere in acest sens fusese adresata de partea poloneza Washingtonului in luna septembrie…

- Echipa feminina de floreta a Romaniei s-a clasat pe locul al saselea, luni, in ultima zi a Campionatelor Europene de scrima pentru juniori de la Porec (Croatia). Emilia Corbu, Andreea Gheorghe, Anca Saveanu si Karina Vasile au invins Letonia cu 45-29 in optimile de finala, dar au pierdut in sferturi…

- PGNiG afirma ca diversificarea surselor și a direcțiilor de furnizare a gazelor naturale din Polonia progreseaza. Ponderea importurilor de gaze din Rusia a scazut la cca. 60% in 2019, de la cca. 67% in 2018, spre deosebire de GNL, a caror pondere in totalul importurilor a crescut la cca. 23%, de…