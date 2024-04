15 cele mai răbdătoare rase de câini Rabdarea este o virtute, mai ales cand vine vorba de selectarea rasei de caini potrivite pentru familia sau stilul tau de viața. Cainii rabdatorisunt potriviți in special pentru gospodariile cu copii, stapani in varsta sau parinți de animale de companie p Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal a dat o decizie dupa apelul facut de Dinamo in cazul suspendarii de 4 etape dupa incidentele de la meciul cu UTA Arad, de pe 8 martie. Forul a amanat judecarea apelului lui Dinamo. „Cainii” au facut recurs dupa ce au primit 4 etape de suspendare din…

- Miercuri, 20 martie, Primaria Timișoara a semnat un nou contract cu Danyflor, firma care s-a ocupat și in ultimii ani de problema cainilor fara stapan din municipiu. Teoretic, contractul are o durata de trei ani, dar acesta poate fi incheiat unilateral de municipalitate daca va reuși, așa cum a anunțat…

- O adolescenta costumata in pisica a atras privirile aradenilor care au ieșit la plimbare intr-o seara, saptamana trecuta, intr-un parc din cartierul Micalaca. O inregistrare... The post VIDEO. Therienii au ajuns și la Arad? O adolescenta costumata in pisica s-a harjonit cu cainii intr-un parc din Micalaca…

- Se spune ca rabdarea este o virtute pe care nu toata lumea o poseda. Haideți sa aflam care sunt cele mai rabdatoare zodii, conform astrologiei. Cele mai rabdatoare zodii Berbec Nativii din zodia Berbec sunt renumiți pentru rabdarea și rezistența lor neclintita. Ei poseda o capacitate remarcabila de…

- Cainii ghizi au acces liber și gratuit in toate locurile publice și mijloacele de transport in comun, potrivit Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ce sancțiuni risca cei care nu respecta legea, dar și cum sunt instruiți cainii insoțitori discutam cu doamna…

- Prima editie a concursului de frumusete pentru cainii de rasa „Valentine Dog Shows” va avea loc, in perioada 10-11 februarie, in incinta Salii Sporturilor „Olimpia” din municipiul Ploiesti. „In perioada de timp amintita, vor avea loc 2 expozitii nationale canine si 2 expozitii internationale, care sunt…

- Dinamo se pregatește de derby-ul cu Rapid. Partida va avea loc sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. „Cainii” traverseaza un moment extrem de complicat in Superliga. Trupa lui Zeljko Kopic este pe locul 15, cu 16 puncte acumulate dupa 22 de etape. De cealalta parte, giuleștenii…