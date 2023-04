Comisarii pentru protectia consumatorilor au verificat 40 de operatori economici din Centrul Vechi al Capitalei, iar in urma neregulilor gasite au aplicat amenzi contraventionale de 177.000 de lei si au dispus oprirea temporara a activitatii in cazul a 14 dintre ei. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), in ultima zi a lunii martie, Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov a desfasurat o serie de actiuni de control la operatorii economici care activeaza in domeniul alimentatiei publice, hotelier, precum…