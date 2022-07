Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii a transmis ca beneficiarii primelor proiecte aprobate spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” vor putea incarca in platforma digitala investiții.mdlpa.ro documentele necesare incheierii contractelor de finanțare. Ministrul a notificat beneficiarii…

- Orașul Gaești parcurge o perioada fasta sub aspectul dezvoltarii edilitare, fiind in curs de implementare proiecte de zeci de milioane de lei. Intr-o scurta trecere in revista a acestora, primarul Grigore Gheorghe a enumerat: „De la Ministerul Dezvoltarii au fost obținute 2,5 milioane de euro pentru…

- 926 de candidati inscrisi, cu 1.636 de optiuni de examinare, au sustinut, in perioada 18 21 iulie, examenele de atestare tehnico profesionala pentru verificatori de proiecte si experti tehnici, anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.In acest moment, procedura de corectare a celor 1.748 de fise de…

- In perioada 18–21 iulie 2022, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (#MDLPA) organizeaza, pentru a doua oara, conform procedurii modificate in 2021 și revizuite in 2022, aprobata de ministru și publicata pe site-ul MDLPA și in Monitorul Oficial al Romaniei, examenele de atestare…

- CJ Dambovița și Primaria Vulcana Pandele implementeaza in asociere proiecte majore pentru comuna, chiar președintele CJ, Corneliu Ștefan a vorbit despre aceste investiții. Prin Programul Județean de Dezvoltare Locala 2021, comuna Vulcana Pandele beneficiaza de doua finanțari . Deja unul dintre obiective,…

- Au fost accesate 1,92 de miliarde de euro disponibile din Fondul local, componenta a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), prin care Ministerul Dezvoltarii sprijina dezvoltarea localitaților și o infrastructura mai prietenoasa cu mediul – a anunțat ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice…

- Consiliului Județean Dambovița, a semnat 19 contracte de finanțare nerambursabila pentru proiecte depuse de asociații și ONG-uri dambovițene, suma totala atribuita in cadrul acestei sesiuni se ridica la peste 430.000 de lei. Vorbim despre 7 proiecte admise privind activitați sportive, valoarea totala…

- Regimul construcțiilor și reglementarile pentru planificarea orașelor și a localitaților erau vechi de 30 de ani și ingreunau procesul de dezvoltare. Ministerul Dezvoltarii a elaborat un singur cod legislativ pentru construcții, urbanism și amenajarea teritoriului, care va inlocui cele 10 legi in vigoare,…