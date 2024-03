Stiri pe aceeasi tema

- „Tudorița” sau „Paștele cailor”, sarbatoare unica in Romania, organizata de comunitate bulgara din cartierul Matei Voievod din Targoviște. Tudorița este sarbatoarea tuturor oamenilor harnici din cartierul „Matei Voievod”. „Paștele Cailor ” este ziua in care gradinarul bulgar si calul sau, dupa un…

- Pe 23 martie 2024, comunitatea bulgara celebra "Paștele Cailor", cunoscuta și ca "Tudorița", o tradiție distincta in Bulgaria, sarbatorita in prima sambata a Postului Mare. The post TRADIȚIILE BULGARILOR DIN ROMANIA Paștele Cailor: O tradiție unica a comunitații bulgare din Romania first appeared on…

- Sambata 23 martie 2024, comunitatea bulgara din Targoviște va sarbatori „Paștele Cailor”, cunoscut și sub numele de „Tudorița”. Aceasta sarbatoare, specifica bulgarilor din cartierul „Matei Voievod”, este unica in țara și se marcheaza in prima sambata a Postului Paștelui

- Joi, 21 martie, Romania U20 intalnește reprezentanta similara a Italiei, iar marți, 26 martie, va intalni Polonia. Ambele partide sunt organizate de FRF, de la ora 18:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Targoviște. Jocurile sunt ultimele din actualul sezon al Elite League U20. Curelea nu a gasit niciun…

- Tudorița sau Paștele Cailor este serbat anual la Targoviște de bulgarii din cartierul Matei Voievod. Sarbatoarea, unica in țara, este marcata in prima sambata a Postului Paștelui. Anul acesta, evenimentul realizat de Asociația ZAEDNO a Bulgarilor din Targoviște va fi marcat la data de 23 martie, in…

- Sambata, 2 martie, au avut loc ultimele meciuri ale sezonului regulat din Liga Naționala de Baschet Feminin. Etapa a 14-a din campionat s-a incheiat prin doua partide programate la Cluj, respectiv la București. Ziua a debutat cu o victorie a gazdelor și s-a incheiat cu una a oaspeților. U Cluj a incheiat…

- Ultima runda a sezonului regulat din Liga Naționala de Baschet Feminin debuteaza miercuri, 28 februarie, la Targu Mureș, pentru ca incheierea acestei faze sa aiba loc in weekend, la București. Situația din clasament se poate modifica puțin, in funcție de jocul rezultatelor. Aradul pastreaza șanse pentru…

- Rezultat remarcabil pentru boxerul Alexandru Niculae la ediția din acest an a Campionatului Național de Box pentru seniori, gazduit de orașul Braila! Sportivul clubului nostru a reușit sa obțina medalia de bronz la puternica intrecere pugilistica. Boxerul antrenat de Gheorghe și Alexandru Stan a obținut…