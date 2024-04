Stiri pe aceeasi tema

- Finala Cupei Romaniei la baschet, in competitia feminina, CSM Constanta CSM Targoviste, castigata de formatia de pe litoral, s a reeditat astazi, 29 martie 2024, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, de data aceasta in Camionatul National, in primul meci al semifinalei din play off,…

- Primul tur al play-off-ului din Liga Nationala de Baschet Feminin Getica 95 s-a incheiat dupa primele doua jocuri din serii, in toate cele patru sferturi de finala favoritele impunandu-se la general cu 2-0: CSM CSU Constanta – CSM Targu Mures: 94-51 si 85-56Sepsi SIC Sfantu Gheorghe – Olimpia CSU Brasov:…

- S-a incheiat prima runda a playoff-ului din Liga Naționala de Baschet Feminin. Toate seriile au fost decise in minim de partide, informeaza baschet.ro, cel mai important portal de baschet din Romania Aceeași sursa face o trecere in revista a rezultatelor inregistrate in prima faza a play-off-ului: CSM…

- Voleibalistele dambovițene triumfa in fața CSM Constanța și se pornește in play-off cu maxima incredere!CSM Targoviște a reușit o un succes și in ultimul meci al sezonului regulat, invingandu-le pe rivalele de la CSM Constanța intr-o confruntare pe care au controlat-o fara nicio emoție.Scorul final…

- Finala Cupei Romaniei se va disputa luni, de la ora 19:00, intre CSM Targoviște și CSM Constanța, dupa ce echipa de la malul Marii Negre s-a impus cu 88-80 in penultimul act in fața lui Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe. CSM Constanța este echipa momentului in baschetul feminin din Romania, reușind sa o invinga…

- Echipa dambovițeana a caștigat a doua cupa din istoria clubului, trecand cu 3-2 in finala, la Mioveni, de Rapid. Un succes venit dupa un meci care a durat aproape doua ore și jumatate Finala Cupei Romaniei, la feminin, a fost una extrem de spectaculoasa in acest sezon. CSM Targoviște și Rapid au oferit…

- Dupa analizele efectuate de video-observatorii FR Baschet, Colegiul Central al Arbitrilor de Baschet prezinta calificativele obtinute de arbitrii care au oficiat in cele mai recente meciuri din LNBM si LNBF Getica 95: LNBM Getica 95 CSM Targu Mureș – U-BT Cluj-NapocaMate Andras Stretea – StandardMatei…

- Pe 22 Ianuarie, la Federația Romana de Baschet a avut loc tragerea la sorți pentru organizarea turneului FINAL 8 #CRBF (Cupa Romaniei la baschet feminin), care a fost adjudecat de clubul CSM CSU Constanța. Turneul Final se va disputa in perioada 9-11 martie 2024 și va programa urmatoarele sferturi de…