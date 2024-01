Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor listeaza titluri de stat Fidelis in valoare de aproape 2,5 miliarde lei la BVBA 14-a emisiune de titluri de stat Fidelis pentru populație, in valoare de aproape 2,5 miliarde lei, a debutat la Bursa de Valori București. Ministerul Finanțelor (MF) anunța ca a atras 933,4…

- Ministerul Finantelor a lansat ultima editie Tezaur din 2023, cu dobanzi neimpozabileRomanii pot investi, incepand de luni, 18 decembrie 2023, in titlurile de stat Tezaur, cu scadenta de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% si, respectiv, 7,10%, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului…

- Ministerul Finanțelor lanseaza o noua ediție a titlurilor de stat Tezaur pe 1 și 3 ani la dobanzi de 6,1 – 7,1% pe an. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata.

- • Donatorii de sange primesc cea mai buna dobanda Persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta peste 18 ani pot subscrie, in perioada 27 noiembrie – 15 decembrie, titluri de stat Fidelis denominate in lei si in euro, a informat Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. Aceasta este a patra editie…

- Ministerul Finantelor se pregateste sa lanseze o noua emisiune de titluri de stat Fidelis adresata micilor investitori pentru care cel mai probabil subscrierile vor incepe saptamana viitoare si se vor incheia la jumatatea lunii decembrie, potrivit informatiilor ZF.Listarea la Bursa de Valori Bucuresti…

- Multa lume se teme de instrumente financiare cu risc crescut (cum sunt cele bursiere), așa ca intotdeauna se indreapta catre depozite bancare sau titluri de stat. Dovada sunt chiar cifrele pe care le-a publicat Ministerul Finanțelor: 10 miliarde lei cu care romanii au imprumutat statul prin Tezaur in…

- Romanii pot investi, incepand de luni, 13 noiembrie 2023, in titlurile de stat Tezaur, cu scadenta de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,15% si, respectiv, 7,25%, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului de Finante.

- Subscrierea pentru titlurile de stat incepe de marți, 17 octombrie, și se incheie pe 10 noiembrie. Romanii pot imprumuta statul cumparand titluri de stat Tezaur. Acestea pot fi achiziționate in octombrie – noiembrie, la dobanzi de 6,25 – 7,25%/an. Subscrierea incepe de marți, 17 octombrie, și se incheie…