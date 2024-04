Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) deruleaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in perioada 8-17 aprilie, a 16-a oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis. The post NOI EMISIUNI Titluri de stat Fidelis pentru populație first appeared on Informatia Zilei .

- Titluri de stat Fidelis: o noua oferta publica de vanzare la Bursa de Valori București. Ce dobanzi au Titluri de stat Fidelis: Ministerul Finantelor (MF) deruleaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in perioada 8-17 aprilie, o noua oferta publica de vanzare. Oferta cuprinde cinci emisiuni, in euro…

- Ministerul Finantelor lanseaza, in perioada 8-17 aprilie, o noua editie a programului de titluri de stat FIDELIS, in care donatorii de sange primesc cea mai buna dobanda. „Ministerul Finantelor si „Morning Glory cu Razvan Exarhu”, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguina…

- Prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2024, care a debutat la BVB pe 8 martie, ofera populației oportunitatea de a subscrie 1,8 miliarde de lei, transmite Bursa de Valori București. Ministerul Finantelor (MF) a atras 843,9 milioane lei si, respectiv, 190,5 milioane euro (valori insumand…

- Ministerul Finantelor listeaza vineri titluri de stat Fidelis de aproape 1,8 mld. lei la BVB Ministerul Finantelor Publice aduce vineri ultima emisiune de titluri de stat Fidelis, finantare de aproximativ 1,79 mld. lei, la Bursa de Valori Bucuresti. Emisiunea derulata intre 21 februarie si 1 martie…

- Romanii au imprumutat Statul cu 1,79 miliarde lei in februarie 2024 prin programul Fidelis, titlurile de stat care se listeaza la Bursa de Valori București (BVB). Suma este cu mult sub cea din decembrie 2023. Ministerul Finanțelor a atras atunci aproape 2,5 miliarde lei.

- AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București, raporteaza o cifra de afaceri de 428 milioane de lei la nivel consolidat in 2023, o creștere cu 43% fața de 2022, EBITDA normalizata de 93 milioane de lei, o majorare cu 22% și un profit…

- Producatorul de ambalaje din plastic, Romcarbon, anunța vanzarea unei parți din participația sa in Hidroelectrica la un preț mediu de 119,3 lei pe unitate. Romcarbon Buzau (simbol bursier ROCE), unul dintre principalii producatori de ambalaje din material plastic, a facut public joi la Bursa de Valori…