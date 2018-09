10 citate inspirationale despre business de la Warren Buffett. Invata de la cel mai bun invesitor al planetei!

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de elevi pot testa timp de doua saptamani viața de student cu tot ce inseamna ea. Proiectul Electronics Summer University se afla la a treia ediție și din experiența anilor trecuți, reprezinta un succes.

- In Iasi sunt peste 60 de scoli de soferi, iar numarul cursantilor pare a creste constant. Aproape toti elevii isi iau carnetul exact cand implinesc 18 ani, dar sunt si multe persoane trecute bine de prima tinerete care de nevoie urca la volan. In ultima perioada, pe grupurile de Facebook din Iasi au…

- Invata primele 2-3 gesturi simple inainte sa chemi salvarea, sau inainte sa pornesti voiniceste (deseori chiar cu tine la volan!) catre urgenta spitalului. O data, ca nici acolo n-o sa-ti faca altceva (ca prima masura) decat ce-ti poti faci tu singur de la inceput, in loc sa te panichezi. A doua,…

- Politistul Traian Berbeceanu a publicat un mesaj dur fata de parlamentarii care au sustinut modificarile aduse Codului Penal. „Veti ramane in istoria acestei tari ca fiind gasca care a aparat un infractor dovedit”, scrie fostul sef al BCCO Alba.

- Iata, asadar, cele mai comune 5 frici ale copiilor si ce trebuie sa faci pentru a le depasi. 1. Frica copiilor de intuneric De ce? Copiii se simt in nesiguranta pentru ca nu vad ce e in jur. Ce poti face? Invata-ti copilul sa depaseasca aceasta frica permitandu-i sa aiba controlul…

- Viceprimarul capitalei, Ruslan Codreanu, se arata indignat de gradinițele private din Chișinau, care potrivit lui, nu pot fi gestionate și verificate de Ministerul Educației. In acest sens, dansul susține ca fiecare parinte trebuie sa ințeleaga ca iși asuma riscul atunci cand iși duce micuțul la o astfel…

- Marco Giungi: Stim ca imperiile se nasc si se destrama. Ce ramane este ce putem invata unii de la ceilalti, este ceea ce a declarat Excelența Sa, Ambasadorul Republicii Italiene la București

- Aflat in dificultate dupa investitii paguboase facute in Statele Unite, gigantul Toshiba isi va acoperi cel putin o parte din datorii vanzand divizia specializata in producerea de memorii, cea mai profitabila a companiei. Companie japoneza cu o lunga activitate in domenii dintre cele mai diverse, Toshiba…