10 Cele mai eficiente metode prin care să-ți păstrezi sănătatea în timpul sarcinii Orice viitoare mamica se gandește la ce-i mai bine pentru puiuțul ei. Cine nu-și dorește un copil sanatos, vesel și fericit, chiar daca asta inseamna uneori sa-și sacrifice bunastarea pe durata celor 9 luni de sarcina. Pe de alta parte, ca mama, ca sa poți avea grija de o noua viața, trebuie sa ai mai intai grija de tine, mai ales ca indiferent de cat de grea ar fi sarcina, perioada de dupa nașterea copilului va fi una foarte provocatoare deoarece clipele de fericire pura se vor intersecta cu nopți de nesomn și epuizare. Așa ca, draga mamica, tu trebuie sa fii sanatoasa și puternica nu doar pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

