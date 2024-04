Stiri pe aceeasi tema

- 45 de persoane de oameni au murit, joi, intr-un grav accident care a avut loc in Africa de Sud. Un autocar cu 46 de oameni la bord a cazut de pe un pod și a luat foc. Singurul supraviețuitor este un copil de opt ani, potrivit Sky News.

- Tragedie la o stana, in Dolj. Un copil in varsta de numai de doi ani a murit dupa ce a baut o substanța toxica. In urma acestui incident, oamenii legii au deschis dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa.

- Tragedie in aceasta dupa-amiaza, in localitatea aradeana Vasile Goldiș. Un copil in varsta de 2 ani a murit dupa ce a cazut intr-un rezervor de colectare a apei aflat in curtea unei case „Astazi, in jurul orei 13:30, prin apel la numarul unic de urgența 112, am fost anunțați despre faptul ca un minor…

- Un avion militar rusesc de transport Il-76 s-a prabușit in timpul unui zbor programat in regiunea Ivanovo, din Rusia. La bord se aflau 15 persoane, a precizat Ministerul rus al Apararii. "Pe 12 martie, in jurul orei 13:00, un avion militar de transport Il-76 s-a prabușit in regiunea Ivanovo in timpul…

- In timp ce zbura intre Germania și Turcia, unul dintre parbrizele cockpitului unui Boeing 737-8 Max s-a crapat, forțand piloții sa zboare mai mult de 25 de minute la o altitudine de 8.500 de metri pentru a ajunge in siguranța la Stuttgart, relateaza Rador Radio Romania. Se tot vorbeste despre dificultațile…

- Un avion de pasageri E-195 operat de compania naționala sirba AirSerbia s-a lovit recent de un echipament la sol in timpul decolarii și a suferit avarii semnificative in timpul decolarii. Incidentul a avut loc in momentul in care aeronava, cu 106 persoane la bord, urma sa plece spre Dusseldorf de pe…

- Un suporter argentinian a murit, sambata, la periferia orasului Buenos Aires, in timpul unei incaierari pe un stadion unde se disputa un meci din campionatul diviziei secunde, potrivit presei locale, citate de rmc.fr.Victima, in varsta de 43 de ani, a fost injunghiata in piept cu putin timp inainte…

- La data de 30 ianuarie a.c., in jurul orei 17.30 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Apostolache au fost sesizați prin 112, cu privire la faptul ca un minor de 4 ani ar fi fost lovit de un copac, in timp ce se afla in padure, cu tatal sau. Polițiștii s-au deplasat la fața […]