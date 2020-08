Stiri pe aceeasi tema

- bull; Pana in prezent, 26 de persoane au decedat din randul celor pozitivate Institutia Prefectului ndash; Judetul Constanta a transmis situatie actualizata la nivelul judetului privind epidemia de coronavirus. Iata datele oficiale transmise de Prefectura Constanta: In contextul numarului insemnat de…

- NATO a trebuit sa se adapteze, dar a fost capabila sa functioneze in timpul pandemiei de COVID-19 pentru a se asigura ca criza sanitara nu devine o criza de securitate, a declarat vineri secretarul general al aliantei militare Jens Stoltenberg, citat de Reuters. "Principala sarcina a NATO este sa asigure…

- Jurnalista, impreuna cu fiica ei, Alexia, ofereau un interviu pentru Antena 3, unde vorbeau despre virusul ucigas si cum afecteaza oamenii din mai multe puncte de vedere. Inainte sa fie infectata cu Covid-19, Andreea Esca marturisea ca este o perioada extrem de grea. "Anul acesta este foarte…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL COVID-19 IN ZONELE AGLOMERATE DIN JUDEȚUL VALCEA In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de…

- In contextul creșterii numarului de cazuri de Covid-19, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit despre o analiza și o eventuala propunere spre starea de urgența. Articolul Nelu Tataru: „Facem o analiza, facem o propunere spre starea de urgența” apare prima data in Someșeanul.ro .

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfașurate acțiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…

- Romanii traiesc starea de alerta la șuete stradale, cu amicii, la rand la frizerie, la banca ori la ghișeul de dari. Masca este deja obiect vestimentar, dar sapunul cam lipsește in toaletele instituțiilor publice. La sate, virusul aproape a fost dat uitarii.

- Ministerul Sanatații pregatește o testare la nivel național, pentru a verifica nivelul de imunizare a populației, dar și de raspandire a virusului, a declarat Nelu Tataru, la Europa FM . Testarea la nivel național ar urma sa se faca dupa 1 iunie, in colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatații.…