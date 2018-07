Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui microbuz de pe ruta Odessa-Chișinau este cercetat de catre subdiviziunile specializate ale Vamii pentru trafic ilicit cu articole vestimentare și arme, tainuite de la controlul vamal.

- Moda te face de multe ori sa iți dai o palma și sa incerci sa te trezești la realitatea in care nimeni nu poarta așa ceva? Ei bine, am ales pentru tine 10 articole vestimentare moderne care nu ar trebui purtate sub nicio forma, niciodata. 1.Pantalonii facuți doar din plastic Wtf why is topshop selling...…

- Pentru cele mai multe doamne sau domnișoare a devenit foarte greu sa fie mereu in pas cu moda. Tendințele sunt intr-o continua schimbare, stiliștii vin mereu cu alte idei și concepte care sunt tot mai dificil de aplicat. Deși garderoba feminina este una foarte vasta, tot timpul reapare nemuritoarea…

- Temperaturile ridicate și vremea insorita te fac sa te gandești la concediu? Pe langa lucrurile esențiale pe care trebuie sa le incluzi in bagajul tau de calatorie, nu uita ca trebuie sa arați excepțional și in vacanța, așa ca asigura-te ca iei cu tine hainele in care te simți cel mai bine. Iata 5 articole…

- Aproximativ 80% dintre românii care obișnuiesc sa faca shopping online au achiziționat în ultimul an cel puțin un articol vestimentar, încalțaminte sau accesorii de pe Internet. Este unul dintre principalele rezultate ce reies din analiza realizata de catre Fashion Days, cu ajutorul…

- Un agent economic a fost reținut pentru comiterea de contrabanda cu articole vestimentare, aduse din Turcia în valoare de 731 926 lei. Infracțiunea a fost raportata de catre vameșii de la Giurgiulești, care au descoperit neconcordanțe ale datelor privind valoarea și numarul…

- Eveniment de exceptie la Muzeul Metropolitan din New York. In cadrul unei expozitii de costume, vizitatorii pot admira o parte din colectia vestimentara a Vaticanului, precum si obiecte care au apartinut Papilor. Expozitia este deschisa pana in luna octombrie.