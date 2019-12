Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000.000 de vizitatori au fost prezenți la cea de-a 13-a ediție a celui mai mare eveniment dedicat sarbatorilor de iarna din țara - Targul de Craciun București, organizat de Primaria Capitalei prin CREART – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București, intre 28 noiembrie…

- In ultima seara de targ vor concerta Provincialii (de la 19,30), Damian Draghici & Brothers (de la ora 20,10) si Horia Brenciu & HB Orchestra (de la ora 21,10), conform programului oficial postat pe pagina de Facebook a manifestarii potrivit Agerpres. Targul de Craciun Bucuresti 2019 mai…

- Mos Craciun soseste vineri seara la Targul de Craciun Bucuresti din Piata Constitutiei, organizat de Primaria Capitalei, iar copiii il pot vizita la casuta sa din piata pana in seara de Ajun, potrivit unui comunicat al Municipalitatii. In asteptarea lui Mos Craciun, in intervalul orar 17,00 - 17,50,…

- Iluminatul festiv din acest an in Capitala, care celebreaza statutul de oras gazda al Euro 2020, va fi aprins joi, in Piata Constitutiei, anunta Primaria Municipiului Bucuresti.Primaria Capitalei, prin Creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, da startul sarbatorilor…

- Traficul rutier va fi restrictionat, incepand de joi, timp de o luna, in zona Pietei Constitutiei unde se va desfasura Targul de Craciun Bucuresti. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Brigada...

