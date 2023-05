Stiri pe aceeasi tema

In dimineata de 01 mai a.c., in jurul orei 10:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, intr un camin studentesc din Pitesti, a fost gasit un tanar spanzurat. Potrivit unui comunicat al Compartimentului Relatii Publice din…

Un element de munitie ramas neexplodat din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperit, duminica, in padurea Ipotesti, intr-o zona de interes turistic, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, munitia…

Politistii vasluieni au urmarit si prins in trafic un tanar in varsta de 22 de ani, care a furat o masina lasata deschisa si cu motorul pornit pe o strada din municipiul Vaslui, informeaza Agerpres.

Un tanar de 22 de ani din judetul Timis a furat o masina pe care a gasit-o cu cheile in contact, apoi a facut accident cu ea, ajungand in santul de pe marginea drumului. In urma accidentului, barbatul, care nu are permis de conducere, a fost ranit. Politistii au deschis dosar penal, potrivit news.ro.…

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau au retinut un tanar de 17 ani, banuit de comiterea infractiunii de santaj, potrivit news.ro.

Pompierii intervin, miercuri noaptea, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un camin studențesc din Timișoara, 55 de persoane fiind evacuate, anunța Mediafax.

