1 Iunie 2023. Concerte și evenimente de Ziua Copilului, în București Pe1 Iunie 2023, copiii din București au numeroase posibilitați de distracție. De Ziua Copilului sunt organizate numeroase concerte și evenimente in parcuri, mall-uri sau teatre, așa incat toata lumea, de la pitic la bunic, sa poata petrece impreuna aceasta zi speciala. Concert 1 iunie la Arenele Romane Alina Sorescu și picii lu’ Soreasca vor urca pe scena pentru un spectacol de zile mari, dedicat copiilor. Concertul va incepe la ora 11:00, iar accesul este permis de la ora 10:00. Cei mici se vor bucura de muzica și dans, iar pe scena vor urca și invitați surpriza. Concert 1 iunie Sala Palatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

