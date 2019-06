Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi reprezentanta de doua echipaje in acest weekend la o noua etapa din Campionatul Mondial de Raliuri, care se va desfașura in insula italiana Sardinia. Campionii naționali en-titre Simone Tempestini și Sergiu Itu, care au reușit un loc 10 runda trecuta in Portugalia, vor concura și de aceasta…

- Triplul campion național absolut de raliuri, clujeanul Simone Tempestini, va lua startul, alaturi de Sergiu Itu, in Raliul Portugaliei, etapa din cadrul Campionatului Mondial de Raliuri. Cei doi formeaza singurul echipaj tricolor prezent la una dintre etapele de tradiție ale WRC. Tempestini și Itu vin…

- Pilotul eston Ott Tanak (Toyota) a castigat Raliul statului Chile, etapa a sasea a Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), potrivit news.ro.Citește și: Ultima ora: Razvan Lucescu va fi supus unei operații El i-a devansat pe francezii Sebastien Ogier (Citroen) si Sebastien Loeb (Hyundai).In…

- Belgianul Thierry Neuville (Hyundai) a castigat duminica Raliul automobilistic al Corsicai, etapa din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), devansandu-l la general pe francezul Sebastien Ogier (Citroen), in timp ce romanul Simone Tempestini s-a clasat pe locul 47. Britanicul Elfyn Evans…

- Belgianul Thierry Neuville (Hyundai) a câstigat duminica Raliul automobilistic al Corsicii, etapa din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), devansându-l la general pe francezul Sebastien Ogier (Citroen), în timp ce românul Simone Tempestini s-a clasat pe locul 47, scrie Agerpres.Britanicul…

- Belgianul Thierry Neuville (Hyundai) conduce in Raliul automobilistic al Corsicai, etapa din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), dupa doua zile de cursa, in timp ce romanul Raul Badiu se afla pe locul 37.

- Belgianul Thierry Neuville (Hyundai) conduce in Raliul automobilistic al Corsicai, etapa din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), dupa doua zile de cursa, in timp ce romanul Raul Badiu se afla pe locul 37. Estonianul Ott Tanak (Toyota), liderul clasamentului general al pilotilor in WRC, a pierdut conducerea…

- Galezul Elfyn Evans (Ford) este pe primul loc în Raliul Corsicai, etapa din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), dupa cele sase probe speciale de vineri, informeaza AFP, potrivit Agerpres, în timp ce românul Raul Badiu se afla pe locul 42.Elfyn Evans a revenit în fruntea…