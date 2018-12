Yemen: Şeful observatorilor ONU a ajuns la Hodeida, principalul front al conflictului Generalul Patrick Cammaert, seful observatorilor civili ai ONU insarcinati cu consolidarea armistitiului in Hodeida, a sosit duminica in acest oras yemenit aflat in mainile rebelilor, la o zi dupa o intalnire cu guvernul in cadrul eforturilor pentru a-i convinge pe beligeranti sa respecte fragilul acord de incetare a focului, relateaza AFP.



Lupte sporadice au continuat la Hodeida si in imprejurimi in pofida intrarii in vigoare pe 18 decembrie a armistitiului incheiat cu cateva zile mai devreme in Suedia sub egida ONU.



Potrivit unei surse ONU, ofiterul olandez in retragere…

Sursa articol: agerpres.ro

