- Autoritațile din regiunea siberiana Krasnoiarsk au in plan sa inchida mai multe inchisori in acest an, dupa numarul deținuților a scazut semnificativ ca urmare a eforturilor de recrutare pentru razboiul din Ucraina, a anunțat un oficial regional, joi, conform The Moscow Times.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminica, ca este nevoie de voința politica pentru ca Ucraina sa iși asigure ajutorul militar de care are nevoie, altfel lumea se va confrunta cu "una dintre cele mai rușinoase pagini ale istoriei", relateaza Reuters preluat de mediafax. Liderul…

- Sistemele de aparare anti-aeriana ale Rusiei au distrus toate cele 38 de drone pe care Ucraina le-a lansat asupra Peninsulei Crimeea duminica dimineata devreme, a afirmat Ministerul rus al Apararii, dupa ce pe retelele sociale din Ucraina si Rusia au aparut relatari privind explozii puternice in portul…

- Cand Pavlo Zhilin și colegii lui patruleaza pe strazile din Cherkas, barbații ii evita. Pavlo este ofițer militar care cauta soldați pentru armata ucraineana. El spune ca, la aproape doi ani de la invazia inceputa de Rusia, nu mai gasești voluntari pentru prima linie. Cei mai mulți dintre cei care…

- Rusia elibereaza deținuți pentru a lupta in Ucraina de mai bine de un an, oferindu-le (inițial) grațiere și libertate dupa șase luni, chiar daca au fost condamnați pentru o crima violenta. Dar BBC a descoperit ca aceasta ințelegere nu mai este valabila. Acum, prizonierii trimiși pe front nu mai primesc…

- Rusia a lansat atacuri cu drone si rachete ce au vizat infrastructura critica si civila de pe arii extinse ale Ucrainei, au anuntat duminica Fortele Aeriene ale Kievului. Potrivit armatei ucrainene, in atacul de noaptea trecuta, rusii au vizat obiective civile și instalatii de infrastructura critica…

- Ambasadorul Ucrainei in Turcia a declarat joi ca sunt in curs „anumite negocieri” privind un acord de export al cerealelor mediat de ONU, care a fost sistat in vara lui 2023, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania. Acordul de la Marea Neagra fusese mediat de ONU și Turcia in iulie 2022 pentru…