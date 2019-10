Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a autorizat luni impunerea de sancțiuni împotriva liderilor de la Ankara, reintroducerea tarifelor vamale pentru oțelul turc și renunțarea la ideea încheierii unui acord comercial cu Ankara, ca raspuns la ofensiva Turciei din Siria, scrie Mediafax,…

- Folosirea armatei americane pentru oprirea ofensivei turce impotriva luptatorilor kurzi care sunt aliati ai SUA nu a fost niciodata o optiune, au declarat oficiali din domeniul apararii, iar Trump a cerut duminica Pentagonului sa inceapa o retragere ”deliberata” a tuturor trupelor americane din nordul…

- "Este foarte greu sa infrangi niste forte care dispun de avioane, iar tu nu le ai. Sper sa se retraga", a declarat Trump, intr-un discurs la Washington, referindu-se la Turcia si la kurzii sirieni. Trump si-a aparat decizia de a retrage trupele americane de la granita Siriei cu Turcia. "Nu…

- Erdogan a declarat ca operațiunea va fi una terestra și aeriana, se va desfașura la est de Eufrat și ar putea fi lansata in orice moment. Forțele Democrate Siriene (SDF), conduse de miliția kurda YPG și sprijinite de Statele Unite controleaza regiunea de nord-est a Siriei. Reprezentanții SDF…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca țara sa este pregatita sa intervina militar la granița cu Siria și a avertizat ca ar putea sa ia o astfel de decizie în mod unilateral daca Statele Unite nu înființeaza o „zona de securitate” în nord-estul Siriei,…

- Rusia a acuzat miercuri rebelii sirieni si Statele Unite ca blocheaza evacuarea unei tabere de refugiati din teritoriul aflat sub controlul lor in sudul Siriei, unde ONU a evocat in iunie conditii de viata "critice", scrie agerpres.ro.

- Gruparea jihadista Stat Islamic, invinsa definitiv in luna martie de coaliția aflata in Orientul Mijlociu, a publicat, duminica un nou mesaj in care amenința ca va continua și chiar intensifica lupta impotriva puterilor occidentale și a celor din coaliția condusa de SUA. Intr-o inregistrare video postata…

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…