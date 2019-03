Vulcanul Popocatepetl a erupt. Nori de cenuşă şi explozii puternice Centrul National pentru Prevenirea Dezastrelor a avertizat locuitorii sa nu se apropie de Popocatepetl, intrucat in ultimele 24 de ore au fost observate peste 200 de explozii.



Centrul a ridicat gradul de alerta la cod galben de nivelul trei, de la codul galben de nivel doi, ceea ce indica posibile expulzari de magma si explozii de intensitate crescuta. Este al treilea nivel de alerta pe o scara cu sapte trepte, potrivit Agentiei mexicane pentru protectie civila, potrivit Agerpres.



O eruptie care s-a produs marti seara a generat o coloana de 3 kilometri care a raspandit fragmente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

