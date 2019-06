Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile informatice asupra a cinci spitale din Romania, semnalate joi de autoritati, ar fi opera unor hackeri din China. Atacurile se presupune ca au avut drept scop obtinerea unor rascumparari financiare.

- Lipsa unui simplu antivirus a pus astfel in pericol bazele de date ale mai multor unitați medicale, iar ministrul sanatații a precizat ca a existat cel puțin o situația in care au fost platiți bani hackerilor pentru recuperarea acestor date. Ca și cum problemele cu care se confrunta sistemul public…

- Este alerta cibernetica in aceasta dimineata in toate spitalele, dupa ce sistemul informatic a fost atacat de un virus, informeaza Antena3.roIn acest moment activitatea este paralizata, pacientii nu pot fi preluati si nu li se fac analize. ...

- Specialistii Centrului National Cyberint, din cadrul Serviciului Roman de Informatii, au elaborat cinci scenarii in cazul unor posibile atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice folosite de institutiile publice in perioada alegerilor europarlamentare si prezidentiale din acest an. Specialistii…

- Compania romaneasca Bitdefender a anuntat, marti, ca Romania este cea mai afectata tara din lume de Scranos, o amenintare informatica care sustrage toate parolele si informatiile bancare ale victimelor si le compromite activitatea pe retelele de socializare, conform News.ro.Citește și: ULTIMA…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o amenintare informatica agresiva, care se ascunde pe dispozitivul infectat si are acces la toate datele personale ale victimei. Denumita Scranos, amenintarea se raspandeste rapid la nivel global, cu activitate extrem de intensa…

- Romania este cea mai afectata tara din lume de Scranos, amenintarea informatica a momentului, care sustrage toate parolele si informatiile bancare ale victimelor si le compromite activitatea pe retelele de socializare, informeaza Bitdefender, potrivit Mediafax. Specialistii in securitate informatica…

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit Scranos, amenintare informatica agresiva care se ascunde pe dispozitivul infectat si are acces la toate datele personale ale victimei. Aceasta se raspandeste rapid la nivel global, cu activitate extrem de intensa in Romania, India,…