Viorica Dăncilă trimite Corpul de Control la Ministerul Transporturilor şi la TAROM Acțiunea de control vizeaza activitatea din perioada 1 ianuarie 2019-prezent. Mai exact va fi verificata respectarea prevederilor legale privind regulile de guvernanța corporativa la nivelul TAROM SA, respectarea prevederilor legale privind operarea aeronavelor din flota TAROM SA. De asemenea, va fi verificat si modul de indeplinire, de catre Ministerul Transporturilor, a drepturilor și obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar la TAROM SA. "Am dispus de urgența efectuarea acestui control care sa clarifice aspectele grave semnalate in mass-media. Este imperativ sa fie stabilit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raețchi, susține ca existau informații despre intențiile PSD de a ține la sol avioanele cu doua zile inainte de moțiune. In aceasta seara, fosta șefa TAROM, Madalina Mezei, a declarat ca a fost demisa pentru ca nu ar fi respectat ordinul…

- Scandalul continua la TAROM. Dupa ce fostul director general demis pentru lipsa de performanța și neindeplinirea obiectivelor impuse de acționarul majoritar, Madalina Mezei, a lansat acuzații cu iz politic potrivit carora a fost demisa pentru ca nu ar fi ținut avioanele la sol pentru a nu putea veni…

- Madalina Mezei, directorul TAROM pana in urma cu doua zile, susține ca Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a cerut sa țina la sol mai multe avioane in ziua moțiunii de cenzura, pentru ca parlamentarii sa nu poata ajunge la vot, potrivit Hotnews. Mezei a fost demisa in seara zilei de 15 octombrie,…

- Madalina Mezei a declarat ca Razvan Cuc i-ar fi cerut sa țina la sol aeronavele care faceau curse interne spre București, astfel incat unii deputați și senatori sa nu mai ajunga la Parlament in ziua moțiunii de cenzura. „Este adevarat. Mi-a cerut sa țin avioanele la sol. Mi-a zis sa nu vina…

- Madalina Mezei, revocata recent din functia de director general la TAROM, ar fi trebuit sa faca restructurarea companiei nu sa incerce sa faca anumite jocuri in favoarea unor grupuri din companie, arata ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc. "Nu inteleg supararea unor directori…

- Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc (PSD), a transmis joi, dupa ce fosta directoare TAROM l-a acuzat ca i-a spus sa tina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura, ca Madalina Mezei minte.„Se pare ca fosta doamna director general Tarom nu a ințeles ca daca nu face treaba, va…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca va taia in carne vie la CNAIR și TAROM, doua dintre companiile care au generat foarte multe probleme in ultimii ani. La CNAIR, Cuc ii vizeaza pe cei 23 de directori, iar la TAROM va fi rarit ”stufarișul” de șefi.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul.…

- Noua organigrama a societatii TAROM a fost discutata in Consiliul de Administratie si urmeaza restructurari la majoritatea companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.