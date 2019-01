Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 17 ianuarie a.c., o Ordonanța privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare care include organizarea si desfasurarea proiectului cultural Orchestra Uniunii Europene. Romania exercita, timp de șase luni, de la data de 1 ianuarie 2019, Președinția Rotativa…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de joi, 17 ianuarie a.c., o Ordonanța privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare care include organizarea si desfasurarea proiectului cultural Orchestra Uniunii Europene.

- Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința de joi, o ordonanța care include organizarea si desfasurarea proiectului cultural Orchestra Uniunii Europene.Romania exercita, timp de șase luni, de la data de 1 ianuarie 2019, Președinția Rotativa a Consiliului Uniunii Europene. In acest context, in…

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a lansat, marti, in dezbatere publica proiectul de Hotarare privind organizarea si finantarea Orchestrei Uniunii Europene. Textul Ordonantei prevede ca pentru acest proiect vor fi selectati cate 3-4 muzicieni din cele mai importante orchestre ale statelor…

- Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de miercuri o hotarare privind infiintarea si functionarea Teatrului Muzical "Ambasadorii", care va functiona in subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, potrivit news.ro.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș Bogdan! Guvernul…

- "Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de vineri, o Ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene avand in vedere faptul ca, in prezent, procedura de restituire a donatiilor pentru Cumitenia Pamantului trebuie sa fie finalizata pana la data de 31 decembrie 2018, conform prevederilor Ordonantei…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de vineri, 7 decembrie a.c., o Ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene avand in vedere faptul ca, in prezent, procedura de restituire a donatiilor pentru Cumițenia Pamantului trebuie sa fie finalizata pana la data de 31 decembrie 2018, conform prevederilor…

- Circa 33 de milioane de euro – probabil cea mai mare suma pe care Guvernul a alocat-o unui municipiu in ultimii ani In loc sa arunce cu invective in stanga și in dreapta, domnul Florin Roman ar face mai bine sa se informeze și sa lase deoparte discursurile denigratoare care nu ii fac deloc cinste…