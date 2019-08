Viorica Dăncilă: Nu pot să fac blat cu un contracandidat "Bine. Oricine poata sa spuna orice. Altii au spus luni ca am fost si mi-am facut nu stiu ce operatii. Eu cred ca pentru cineva care se respecta verifica astfel de lucruri. Dar eu nu pot sa fac blat cu un contracandidat. Suntem candidati la prezidentiale si eu si domnul Iohannis, deci nu poti faci blat si sa castige amandoi. Nu inteleg logica", a spus Dancila, la finalul Congresului extraordinar al PSD. Intrebata daca ALDE se va retrage de la guvernare, dat fiind ca ar fi decis sa faca o alianta cu Pro Romania, Viorica Dancila a spus: "Vom lua decizii in functie de evenimentele care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Bine. Oricine poata sa spuna orice. Altii au spus luni ca am fost si mi-am facut nu stiu ce operatii. Eu cred ca pentru cineva care se respecta verifica astfel de lucruri. Dar eu nu pot sa fac blat cu un contracandidat. Suntem candidati la prezidentiale si eu si domnul Iohannis, deci nu poti faci…

- Victor Ponta dezvaluie ca a avut discutii cu Viorica Dancila despre intrarea Pro Romania la guvernare, in locul ALDE. Fostul premier afirma ca Viorica Dancila a fost de acord cu patru dintre cele cinci conditii puse, mai putin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei. Ponta…

- Victor Ponta dezvaluie ca a avut discutii cu Viorica Dancila despre intrarea Pro Romania la guvernare, in locul ALDE. Fostul premier afirma ca Viorica Dancila a fost de acord cu patru dintre cele cinci conditii puse, mai putin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru Presedintia Romaniei.…

- "In momentul in care se incearca intrarea in guvernul Romaniei, se forteaza intrarea in Guvernul Romaniei, eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat. (...) Eu stiu un lucru: ca auincercat sa intre in cladirea Guvernului Romaniei. Uitati-va in orice tara a Uniunii Europene. Daca cineva…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, da de pamant cu premierul Viorica Dancila, chiar inainte de discuțiile privind susținerea unui candidat pentru alegerile prezidențiale. Ponta susține ca Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun.Romania are nevoie urgent de un Guvern mai bun / nu de…

- Carmen Dan o “contrazice” pe Viorica Dancila și spune ca aceasta nu i-a cerut cerut demisia, dar i-a spus ca din ceI opt miniștri pe care i-a evaluat, cel de la Interne trebuie sa plece, iar in urma acestei discuții ea și-a pus mandatul la dispoziție. Carmen Dan a declarat, marți dimineața, ca demisia…

- "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu, ca prim-ministru, presedinte al PSD, il voi sprijini cu toate fortele, cu tot partidul, astfel incat sa castige alegerile prezidentiale, dar nu vreau sa se creada ca sunt un om las. Daca partidul imi va cere…

- Intrebata daca a discutat deja cu președintele Romaniei despre criza din Republica Moldova, prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca au deja un grup de lucru la MAE. ''Avem deja un grup de lucru la Ministerul Afacerilor Externe, in care avem reprezentanți și primul ministru și președintele,…