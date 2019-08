Problema interimarilor a fost ridicata in ședința Comitetului Executiv, iar Viorica Dancila a afirmat ca va merge la Curtea Constituționnala pentru a fi rezolvata situația, in cazul in care șeful statului va respinge interimarii propuși de PSD, conform Mediafax.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. In schimb, președintele nu a precizat nimic despre interimarii propuși de Viorica Dancila la portofoliile deținute de ALDE, dupa ieșirea partidului…