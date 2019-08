Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 53 de ani din comuna Baneasa, judetul Giurgiu, acuzat de lipsire de libertate si de viol asupra unei minore de 11 ani din localitate si care a fost gasit spanzurat in urma cu doua zile, era originar din Marea Britanie si se mutase de aproximativ un an de zile in comuna cu concubina…

- Localnicii au fost ingroziți de faptul ca animalul de companie fusese lasat blocat in interiorul vehiculului și au chemat poliția. Oamenii din zona au fost indignați, susținand ca proprietarii nu iși merita cainii daca iși lasa animalele inchiși in mașini, pe timp de canicula. Insa, proprietarii…

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost de un asistent maternal, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America. „Nici criminalii nu sunt luati cum luati fetita aceasta”, au spus localnicii. Un procuror din cadrul Parchetului…

- Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova este acuzat ca a bruscat si a tarat pe jos o fetita de 8 ani. Copila s-a aflat in plasament la familia Saramat, din Baia de Arama, judetul Mehedinti, dar a fost data spre adoptie de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si…