Neconflictuala, precum o recomanda chiar Liviu Dragnea, Viorica Dancila, premierul Romaniei, a indemnat parlamentarii sa lase la o parte conflictele politice si sa se gandeasca in primul rand la intersul comun al Romaniei. Apelul prim-ministrului a venit in cadrul unei sedinte comune a Parlamentului, dupa ce, mai devreme, deputatii au facut scandal in timpul votului final al sedintei in plen.