Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi l-a avertizat joi pe presedintele republican Donald Trump ca nu intra in discutie o includere a unei finantari in vederea construirii zidului pe care acesta vrea sa-l ridice la frontiera mexicana in negocieri cu privire la un buget destinat…

- Președintele american Donald Trump a comunicat un nou plan pentru incheierea blocajului guvernamental parțial și a transmis ca este dispus sa faca un compromis, dar inițiativa sa a fost respinsa de catre Democrați inainte de discurs, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Președintele a transmis…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va recurge la prerogative speciale de urgenta pentru a ocoli votul Congresului, care refuza sa aprobe fondurile cerute de seful statului pentru construirea unui zid impotriva imigratiei ilegale la frontiera cu Mexicul, relateaza vineri Reuters, dpa…

- Constructia unui zid la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, dupa cum cere presedintele american, Donald Trump, ar dura peste 10 ani si ar necesita circa 10.000 de muncitori, transmite EFE, citand un articol de miercuri din The Washington Post. Ziarul din capitala SUA a solicitat opinia…

- Președintele american Donald Trump a parasit miercuri discuțiile cu liderii Congresului privind finanțarea unui zid de frontiera cu Mexic și a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a adresat marti seara natiunii printr-un discurs televizat in direct de la Casa Alba, pledand pentru finantarea constructiei unui zid la frontiera cu Mexicul, dar nu a declarat o urgenta nationala care i-ar fi permis sa decida singur in aceasta chestiune,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca ar putea inchide frontiera SUA-Mexic in cazul in care Congresul de la Washington nu aproba alocarea a 5 miliarde de dolari pentru zidul de la granita de sud a Statelor Unite, care a fost propus de liderul de la Casa Alba pentru a combate imigratia.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe activitatea guvernului, daca Congresul nu va aproba finantarea proiectului sau vizand construirea unui zid la granita cu Mexicul. Intr-un interviu acordat unui website politic, domnul Trump a precizat si ca solicitarea sa de finantare…