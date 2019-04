Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, vicepremier in guvernul italian si lider al extremei drepte din peninsula, a discutat la Praga despre politica "dezastruoasa" a UE cu seful extremei drepte din Cehia, Tomio Okamura, a anuntat acesta vineri, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Tomio Okamura a profitat de ocazie…

- Selectionerul Alexandru Spiridon a anuntat lotul de 24 fotbalistilor convocati la echipa nationala de fotbal a Republicii Moldova pentru meciurile cu campioana mondiala en-titre Franta si Turcia din preliminariile EURO-2020.

- 19 lungmetraje romanești lansate in cinematografe in 2018 au fost luate in considerare de juriul din acest an pentru desemnarea nominalizarilor la cea de-a 13-a ediție a Galei Premiilor Gopo. Caștigatorii vor fi anunțați in cadrul Galei Premiilor Gopo, care va avea loc marți, 19 martie, la Teatrul Național…

- Partidul Fidesz al prim-ministrului ungar Viktor Orban ar trebui sa paraseasca Partidul Popular European (PPE), centrul-dreapta european, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, comparandu-l pe Orban cu Marine Le Pen, lidera extremei-drepte din Franta, transmite Reuters.…

- "Aceste rapoarte nu au nicio baza... Pozitia Frantei este aceeasi ca cea a Uniunii Europene: acordul retragerii nu este renegociabil", a declarat un oficial al Palatului Elysee. The Times a informat in weekend ca Franta si alte tari UE sunt dispuse sa ofere asigurari privind plasa de siguranta…

- In lumea politica se discuta foarte mult asupra omului care va deschide lista PNL la alegerile europarlamentare. Daniel Funeriu, posibil candidat al PMP, susține ca liberalii au nevoie de un om care sa impiedice alianța USR-PLUS sa fure voturi de la PNL și se intreaba cine ar fi un astfel de candidat.…

- Acuzandu-se reciproc de incalcarea Tratatului INF, Washingtonul si Moscova si-au anuntat retragerea din acest acord crucial, semnat la sfarsitul Razboiului Rece, in 1987. Acest text abolea utilizarea - de catre cele doua tari - a rachetelor cu lansare terestra cu raza de actiune intre 500 si 5.500…

- Patru militanti ai miscarii dreptei ultraradicale ''Generation identitaire'' (Generatia Identitara) au fost plasati in arest marti la Lille, in nordul Frantei, ca urmare a unei anchete preliminare demarate dupa difuzarea unui reportaj de catre Al Jazeera, a declarat o sursa judiciara pentru AFP,…