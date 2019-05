Stiri pe aceeasi tema

- ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului (Rapid FNG), o alta entitate care susține ca e adevarata continuatoare a formației alb-vișinie, a promovat astazi in Liga 4 din București. Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului au jucat returul barajului de promovare cu ACS Poli București II, la doua ore dupa ce Rapidul…

- La 80 de ani de Ion Țiriac, Libertartea a adunat marturiile celor care l-au cunoscut indeaproape și s-a straduit sa redea cat mai fidel tușele unui portret care a marcat Romania inainte și dupa 1989. Ca sportiv, Țiriac a reprezentat Romania la doua sporturi: hochei și tenis. A crescut sub aripa lui…

- Simona, cea mai buna jucatoare a lumii in 2018, e deja in urma Biancai, revelatia acestui sezon, in mai multe clasamente. Totusi, situatia se poate schimba, odata cu inceperea sezonului de zgura, suprafata pe care romanca o adora.

- Caroline Wozniacki spune ca viata sa a luat o noua turnura dupa ce a primit acest diagnostic. Fiecare zi a devenit o noua provocare, iar starea de spirit de dimineata ii arata clar daca va putea sau nu sa joace sau sa se antreneze. Caroline Wozniacki, in PERICOL! Anunt socant in circuitul…

- Perechea alcatuita din romanca Irina Begu si kazaha Galina Voskoboeva a fost invinsa de cuplul Fanny Sollar (Ungaria)/Heather Watson (Marea Britanie), cap de serie numarul trei, cu 6-2, 6-3, vineri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Budapesta (WTA), dotat cu premii…

- Rouen va fi orașul care gazduiește semifinala Fed Cup dintre Franța și Romania, de la 20 și 21 aprilie 2019. Comitetul Executiv al Federației Franceze de Tenis a decis astazi locul in care Halep și compania vor infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Meciurile se vor juca in sala Kindarena,…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, a cincea favorita, a fost invinsa de taiwaneza Su-Wei Hsieh cu 5-7, 6-4, 6-0, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, scrie agerpres.ro.

- Simona Halep, ocupanta locului al III-lea in lume si principala favorita, s-a calificat aseara in finala turneului WTA de la Doha, dotat cu premii de 916.131 de dolari, invingand-o pe ucraineanca Elina Svitolina, cu 6-3, 3-6, 6-4, dupa ce adversara sa a condus cu 4-1 in actul decisiv. Svitolina (7 WTA)…